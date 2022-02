Volley: Monza vince ovunque, tra le donne sorride anche Conegliano

VOLLEY

Il club brianzolo si impone sia nella Superlega maschile su Padova, sia nella A1 Femminile nel big match contro Scandicci

E’ Monza la capitale odierna del volley italiano. Il club brianzolo vince sia in Superlega che in A1 Femminile: tra gli uomini vittoria 3-0 su Padova, tra le donne successo sempre 3-0 nel match di alta classifica contro Scandicci. Sempre in campo femminile, sorridono anche Conegliano che passa 3-0 sul campo di Busto Arsizio e Novara che espugna Cuneo 3-0. Infine, super rimonta di Firenze 3-2 su Casalmaggiore in trasferta.

SUPERLEGA MASCHILE

Bella vittoria esterna per Monza che espugna il campo di Padova con un secco 3-0. Brianzoli sempre in controllo del match e bravi a non consentire mai ai veneti di rientrare in partita: 25-21, 25-17, 25-22 i parziali che fotografano un match senza storia. Monza alla seconda vittoria di fila e saldissima in zona playoff, Padova al terzo ko nelle ultime quattro e all’ottavo posto momentaneo.



SERIE A1 FEMMINILE

Vince anche la Monza al femminile in questa giornata di volley. Le ragazze brianzole conquistano il big match di alta classifica con Scandicci per 3-0 dopo un terzo set ricco di emozioni e colpi di scena: alla fine sono 25-20, 25-21, 31-29 i parziali che consentono a Monza di staccare proprio le toscane al primo posto in classifica. Sorride anche Novara alla terza vittoria di fila nel 3-0 a Cuneo in trasferta: 25-16, 25-23, 25-19 i set che non lasciano appello alle piemontesi, comunque tranquille in zona playoff. In alto alla classifica risponde presente anche Conegliano, terza dopo il successo 3-0 su Busto Arsizio nell’altro scontro diretto di alta classifica. Le venete si impongono per 25-21, 25-21, 25-23. Infine, lotta infinita tra Casalmaggiore e Firenze con le toscane che siglano una super rimonta da 0-2 a 3-2 (24-26, 22-25, 25-20, 25-17, 15-10).