Mondiali, il Belgio supera l'Italia nella seconda giornata e complica la corsa degli azzurri agli ottavi

L'Italia parte bene con gli attacchi di Yuri Romanò e il muro di Simone Giannelli, tuttavia il Belgio non si perde d'animo e, dopo essersi trovato sotto per 6-4, ritorna in scia degli azzurri e li supera. Il Belgio si trova così avanti sul 14-11 complice un'ottima difesa dei Diavoli Rossi e la forza di Ferre Reggers, tuttavia gli uomini di Ferdinando De Giorgi si scuotono e si avvicinano più volte al pareggio. Ciò non basta perché l'opposto del Powervolley Milano a trovare gli spazi lasciati dalla difesa tricolore costringendo la squadra tricolore agli straordinari che deve cedere il passo per 25-23.