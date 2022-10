Volley, Mondiali femminili: Strepitosa Italia, Olanda sconfitta 3-1

MONDIALI VOLLEY

Le azzurre di Mazzanti si impongono con una prestazione perfetta per 25-13, 22-25, 25-16, 25-21



© Getty Images Cinque vittorie su cinque per l’Italia in questa prima parte dei Mondiali femminili di volley. Le azzurre, già qualificate alla seconda fase della competizione, superano le padrone di casa dell'Olanda con il punteggio di 3-1 (25-13, 22-25, 25-16, 25-21 i parziali) e chiudono a punteggio pieno il gruppo A. A fare la differenza l’ottimo lavoro di squadra nella fase break. Prestazione perfetta di Anna Danesi ed Elena Pietrini.

Le campionesse d’Europa non sbagliano e trovano il quinto successo su cinque. Questa volta a cadere sotto gli attacchi della Nazionale Italiana é l’Olanda, padrona di casa, che viene sconfitta per 3-1. Nel primo set partono bene le azzurre, conquistando immediatamente un piccolo break (7-2). A fare la differenza il fondamentale del muro, dove i centrali italiani non lasciano passare nessun attacco orange. Plak e compagne faticano a stare dietro al ritmo dell’Italia che dilaga e chiude a proprio favore il primo set per 25-13. Al rientro in campo le padrone di casa spingono al servizio mettendo in difficoltà la ricezione italiana e complici due errori consecutivi di Egonu scappano sul 5-1. Ecco che le ragazze di Mazzanti trovano la giusta reazione e recuperano lo svantaggio riportandosi sull’11-11. Le Orange alzano il livello di gioco puntando sul fondamentale della battuta che porta le azzurre ad essere imprecise. Olandesi che chiudono 25-22 e portano in parità la gara. Il terzo parziale parte in equilibrio, con le due formazioni che lottano punto a punto fino al 7-7. Qui due errori consecutivi dell’Olanda permettono alle azzurre di allungare e di portarsi velocemente sul 20-14. L’Italia rimane concentrata e chiude 25-16 e ritorna in avanti per 2 set a 1. Buona la partenza delle italiane nel quarto parziale, con le atlete di Mazzanti che si portano sul 13-11. Olandesi che rientrano e lottano punto a punto fino al 20-20. Nuova accelerata per l’Italia con gli attacchi di Pietrini ed Egonu: 24-20. Plak annulla il primo match point, ma ancora una volta la diagonale di Elena Pietrini è imprendibile per la difesa orange. Italia che trionfa 3-1 e chiude al primo posto la prima fase dei Mondiali.