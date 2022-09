Volley, Mondiali femminili: debutto soft per l'Italia

© federvolley.it

Iniziano nel migliore dei modi i Mondiali femminili di volley per l'Italia: ad Arnhem, la Nazionale allenata da Davide Mazzanti travolge in tre set il Camerun. I parziali del successo delle azzurre sono più che eloquenti: 25-10, 25-12, 25-16 alle campionesse d'Africa. Protagonista la solita Paola Egonu con 17 punti. Le vincitrici dell'ultimo Europeo salgono così in vetta alla classifica del gruppo A insieme a Olanda e Belgio.