Biathlon: Vittozzi fa l'impresa nell'inseguimento a Hochfilzen

Partiva con un minuto di ritardo, Lisa Vittozzi, nell'inseguimento di Hochfilzen, tappa austriaca della Coppa del Mondo di biathlon. L'azzurra, 14/a al via, ha recuperato su tutte le sue avversarie lungo il tracciato, forte di un perfetto venti centri su venti al poligono, andando a conquistare una vittoria che le mancava da quasi due anni. Seconda la svedese Anna Magnusson, staccata di 11 secondi, terza la norvegese Maren Kirkeeide, staccata di 39 secondi. Tra le altre azzurre nona Dorothea Wierer, 27/a Rebecca Passler, 40/a Samuela Comola. L'atleta sappadina, al rientro alle gare quest'anno dopo l'intera stagione scorsa saltata per problemi alla schiena, non vinceva in cdm dal marzo 2024 a Canmore, in Canada. "Ho fatto una gara perfetta - sono state le prime parole di Vittozzi -. Una prestazione che significa molto dopo uno scorso anno davvero duro. Ho lavorato tanto, a fondo, sapendo che un giorno tutto avrebbe pagato. Oggi è stata la mia giornata, l'ultimo giro è stato speciale. Per me è un sogno che si realizza poter tornare sul gradino più alto del podio. Mi sto godendo ogni giorno di questa nuova stagione e mi sto divertendo: ero sicura che questi risultati sarebbero arrivati".