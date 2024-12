Volley, Mondiale per Club: Conegliano sale sul tetto del mondo, terzo titolo per l'Imoco

Dopo aver eliminato la Numia Vero Volley Milano in quella che era un'autentica finale anticipata, la Prosecco Doc Imoco Volley Conegliano sale sul tetto del mondo. Il Mondiale per Club femminile si tinge nuovamente di tricolore, col terzo successo per le venete (2019, 2022, 2024): le cinesi del Tianjin Bohai Bank si arrendono col punteggio di 3-0 (25-21, 25-15, 25-20). Sugli scudi una sontuosa Haak, che domina in attacco con 25 punti. La Numia Vero Volley Milano ha chiuso sul podio la sua avventura al Mondiale per club: Paola Egonu e compagne, nella finalina per il terzo posto, hanno battuto il Dentil Praia Clube 3-0 (25-23; 25-16; 25-13).