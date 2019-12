Volley, Mondiale club donne: Conegliano batte Guangdong e vola in semifinale

Proseguono alla perfezione gli incroci internazionali nei Mondiali per club di volley, sia al maschile che al femminile. La Imoco Conegliano batte in tre set le cinesi del Guangdong Evergrande con i parziali di 25-16, 25-22, 25-21 e si guadagna l'accesso alla semifinale, avendo già sei punti nel girone. Miglior realizzatrice la solita Paola Egonu con 19 punti, seguita dai 15 di Kim Hill. La prossima sfida per le Pantere sarà contro il Minas.

Un rullo compressore, anche in Europa. Dopo aver battuto l'Eczacibasi, a Shaoxing (Cina) Conegliano concede il bis travolgendo il Guangdong Evergrande in tre set, con i parziali di 25-16, 25-22, 25-2. Le Pantere, a sei punti nel gruppo A del Mondiale per club, si guadagnano così la semifinale nel torneo. Già dai primi scambi le venete fanno capire alle avversarie che non è serata: 11-4 con Paola Egonu travolgente e una difesa che non lascia passare niente. Chiude il set sul 25-16 un gran punto di Miryam Silla. Nel secondo set la difesa cinese sale di tono, Conegliano tenta di scappare solo con un mini-break di 3-0 sul 10-9, dovuto più a errori delle avversarie che a meriti propri. Si resta punto a punto fino al 18-18 firmato da una diagonale lunga di Dobriana Rabadzhieva, poi un altro mini-break di 3-0 che vede protagoniste Egonu, Kim Hill e una Raphaela Folie insuperabile a muro (l'attacco del Guangdong si stampa per cinque volte contro le sue mani) dà sostanzialmente il 2-0 alla squadra di Daniele Santarelli (25-22). E anche nell'ultimo set le cinesi non hanno mai una chance: troppo superiore Conegliano, troppo potenti Egonu e Hill (19 e 15, rispettivamente, i loro punti) per la difesa avversaria. Il 25-21 dell'ultimo parziale sancisce la vittoria delle Pantere, che comandano il gruppo A e ora affronteranno le brasiliane del Minas, che hanno racimolato zero punti in due partite.