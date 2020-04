Volley maschile, Modena: "Zaytsev farà di tutto per restare"

I timori per una possibile diaspora di campioni dal campionato italiano di volley maschile vengono attenuati dalle parole di Catia Pedrini, presidentessa della Leo Shoes Modena, che ha provato a fare chiarezza sul futuro della stella del volley azzurro, Ivan Zaytsev: "È il nostro capitano, non ha mai chiesto di essere ceduto e farà di tutto per stare con noi".