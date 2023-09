Volley, Manfredi saluta Mazzanti: "Velasco è una delle 5-6 ipotesi per la nazionale femminile"

VOLLEY

Il presidente della Federvolley: "Stagione deludente. Dobbiamo mettere in carreggiata tutto il sistema". Su Egonu...

© ipp "Julio Velasco è una delle 5-6 ipotesi che stiamo valutando per la nazionale femminile". Il presidente della Federvolley Giuseppe Manfredi conferma l'addio di Davide Mazzanti alla guida delle azzurre. "Quest'anno per quanto riguarda la nazionale femminile è stata una stagione deludente - ha aggiunto - Dobbiamo cominciare a capire da subito come rimettere in carreggiata tutto il sistema. Dopo l'Europeo ho detto che non era il caso di cambiare, perché non c'era il tempo materiale e dopo 4 giorni c'erano le qualificazioni olimpiche", ha detto a proposito dei deludenti risultati agli Europei e al Preolimpico.



In lizza per la panchina dell'Italvolley donne c'è dunque anche Velasco, storico allenatore dell'Itavolley maschile dal 1989 al 1996, con cui ha vinto due titoli mondiali e tre europei oltre a un argento olimpico ad Atlanta 1996, e che ha già guidato anche quella femminile nel 1997-98. Sul possibile ritorno in azzurro di Egonu e le altre big escluse dal ct uscente Mazzanti: "Il nuovo allenatore valuterà tutto da capo - ha detto a Sky Sport - Intanto ci auguriamo che le ragazze possano riprendere quanto prima la loro preparazione, risolvere i problemi fisici e iniziare il campionato in tranquillità". La decisione su Mazzanti dovrà essere valutata dal prossimo consiglio federale della Fipav previsto per metà ottobre. Non è detto tuttavia che già in quella sede sarà annunciato il nome del suo sostituto. Il nome di Velasco dovrebbe passare anche per un accordo con Busto Arsizio, club di cui l'ex ct della nazionale maschile è tuttora allenatore.