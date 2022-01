Volley, la Lega femminile consegna il premio di miglior giocatore a Mattarella

"Miglior giocatore". Alla sua ultima uscita pubblica da Capo dello Stato, a Sergio Mattarella è arrivato - apprende l'Ansa - un premio sportivo e allo stesso tempo metaforico dalla Lega di pallavolo donne. La consegna del trofeo è avvenuta in una saletta riservata del Palasport in occasione della finale di Coppa Italia, presente tra gli altri il presidente del Coni, Giovanni Malagò. "Non lo merito...", si è schermito Mattarella, che però è apparso compiaciuto di ritrovarsi nell'ambiente della pallavolo, sport che gli piace molto. Gli sono stati consegnati anche una miniatura della Coppa e il pallone firmato dalle giocatrici.

instagram