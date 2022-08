Volley: l'Italia vince ancora, 3-0 alla Turchia

MONDIALI

Gli azzurri concedono il bis, dopo il successo al debutto contro il Canada: le giocate di Lagumzdija non bastano ai turchi, sconfitti in tre set

L'Italvolley concede il bis e, dopo il successo al debutto ai Mondiali contro il Canada (3-0), sconfigge anche la Turchia in tre set (25-18, 25-20, 25-22): ottima prestazione degli azzurri, capaci di reagire alle sfuriate dei fratelli Lagumzdija e vincere nettamente. Il primo set è impetuoso, per l'Italia di Ferdinando De Giorgi: Michieletto e Giannelli ci trascinano ad un margine di sette punti, che viene mantenuto fino al termine del parziale. Il punto decisivo, che vale il 25-18 e la vittoria nel primo set, è di Romanò. L'Italia sembra in controllo anche nel secondo set, nel quale si porta sul 16-12 prima della reazione turca. I fratelli Lagumzdija trascinano i compagni alla rimonta fino al parziale di 21-19, ma il finale è azzurro: molti punti in sequenza e l'errore avversario ci concedono la vittoria per 25-20. Stesso copione nel terzo ed ultimo parziale, il più equilibrato: Italia subito avanti, ma la reazione turca è da manuale e manda in difficoltà gli azzurri. La strigliata del ct Fefé De Giorgi indirizza definitivamente la sfida, e l'Italia passa al secondo match point: 25-22 il parziale del terzo set. Una buona prestazione per gli azzurri, che con due vittorie in tre set sono vicinissimi al primo posto matematico nel girone. Mercoledì sfideranno la Cina, nell'ultima sfida della prima fase dei Mondiali di volley.