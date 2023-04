Volley, impresa Milano: elimina Perugia e vola in semifinale

© Legavolley

Milano ha fatto l'impresa e ha eliminato Perugia. 3-1, il risultato clamoroso maturato in gara-5 che spedisce l'Allianz nelle semifinali di Superlega dove affronterà la Cucine Lube Civitanova. Un vero e proprio incubo per la Sir Safety Susa, dominatrice della regular season senza sconfitte, che deve dire addio al sogno scudetto dopo essere stata eliminata anche in Champions League quattro giorni fa. Capolavoro di coach Roberto Piazza con Paolo Porro, Yuki Ishikawa e Osniel Melgarejo sugli scudi.