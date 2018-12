Volley, il Mondiale per club è un affare italiano: finale Civitanova-Trento

01/12/2018

Il Mondiale per club di volley maschile parla italiano: l'ultimo atto, infatti, sarà Civitanova-Trento. I marchigiani, in finale per il secondo anno consecutivo, hanno battuto 3-1 il Resovia in rimonta, mente la Diatecx ha avuto la meglio, con lo stesso punteggio, sui russi del Fakel Novy Urengoy. L'appuntamento è per domenica alle 20:30 a Czestochowa in Polonia.



Sarà la seconda volta che le due formazioni si incontrano in questa stagione: Lube e Trento, infatti, hanno già giocato nel girone di andata di SuperLega, all’Eurosuole Forum vittoria 3-2 per i cucinieri.