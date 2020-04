Volley giovanile, la FIPAV cambia: introdotte categorie Under 15, 17 e 19

LA DECISIONE

La Federazione Italiana Pallavolo ha deciso di introdurre le categorie Under 13, 15, 17 e 19 nel volley giovanile, così da permettere ai gruppi che non hanno potuto concludere la stagione di riprovarci l'anno prossimo e inseguire così ambiziosi obiettivi, come la vittoria dello Scudetto femminile o maschile di categoria.

È quanto deliberato dal Consiglio Federale che si è tenuto quest'oggi: "Per quanto riguarda i campionati giovanili la FIPAV ha stabilito che, per permettere agli atleti potenzialmente coinvolti quest’anno di proseguire l’attività giovanile, la prossima stagione si svolgeranno con categorie di annate dispari: Under 13, Under 15, Under 17, Under 19 maschili e femminili".