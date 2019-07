Volley, Final Six Nations League donne: Italia ko con la Cina ed eliminata

05/07/2019

Un'eliminazione che fa male, quella dell'Italia del volley femminile dalla Nations League. Le azzurre salutano la competizione a un passo dalle semifinali, con la consapevolezza di essere arrivate alla Final Six con il vento in poppa e di aver vanificato tutto con le sconfitte contro Turchia e Cina. Forse un po' di stanchezza di troppo, forse una squadra troppo dipendente da Paola Egonu nel momento cruciale. Sta di fatto che la Nations League termina con congruo anticipo, e anche le Olimpiadi diventano più difficili da centrare: bisognerà battere l'Olanda al pre-olimpico, ma sicuramente si arriverà a quella sfida con uno slancio di gran lunga minore. Il primo punto della partita fa ben sperare ed è firmato da Paola Egonu. La partita rimane in equilibrio fino al 3-3, e per la prima volta la Cina scappa grazie a un ace di Liu Xiaotong. Le Azzurre provano a reagire con un punto importante di Malinov, ma dopo un attacco fuori misura di Egonu e una perfetta parallela di Liu Yanhan le asiatiche si portano subito sul 7-4, che diventa 8-4 dopo un ace di Zheng che viene aiutata anche dal nastro. Per la Cina questa è già la fuga giusta, che decide il set: le Azzurre infatti non riescono a recuperare nonostante Egonu vada a segno con una pipe e un buon attacco dalla seconda linea. Chi fatica molto in questa fase della partita è soprattutto Pietrini, mentre Liu Yanhan alla battuta rimane formidabile e firma l'11-6. Bosetti e finalmente Pietrini accorciano le distanze, ma tre errori di fila di Egonu, Danesi e Malinov portano la Cina sul +5. A Egonu risponde quindi Liu Yanhan, con due punti consecutivi che colgono di sorpresa soprattutto Malinov. L'Italia fatica a rientrare e in particolare non riesce a controllare le avversarie a muro. Pietrini, Bosetti ed Egonu vanno a segno, ma la ricezione delle Azzurre fa acqua sotto i colpi di Gong e delle inarrestabili Liu. E l'errore alla battuta di Fahr fa chiudere il set sul 25-17 per la Cina.



Dopo un set così ci si attende la reazione dell'Italia, che arriva: Egonu e il muro di Chirichella regalano infatti l'immediato 4-1 alle Azzurre, ma la Cina rimonta. Egonu sbaglia al servizio, Chirichella spedisce fuori la fast e le asiatiche si riportano sul 6-6. Che la giornata sia piuttosto difficile lo dimostra però la parallela che Egonu spedisce fuori e che permette alla Cina di portarsi di nuovo in vantaggio sull'8-7. Si continua a giocare punto su punto, Egonu si riscatta firmando il +2 con un ace formidabile, ma dura pochissimo. La Cina infatti infila un parziale di 6-0 che indirizza anche il secondo set verso le asiatiche nonostante i tentativi di Egonu di tenere le Azzurre nel match e una buona fase di Danesi che trova il primo tempo del -3. Chirichella con il muro fa sperare l'Italia, che però subisce poi da Gong il punto del 25-22.



Nel terzo set ci si aspetta una scossa azzurra, che arriva: di nuovo l'inizio dice 4-1 Italia, e successiva rimonta Cina. Pietrini, Malinov e la solita Egonu riescono però a firmare un 8-3 che fa respirare le Azzurre. Fondamentale, perché a sua volta anche la Cina infila un nuovo grande parziale che vale l'8-8. L'Italia però c'è: il muro di Bosetti e l'attacco di Malinov riportano in vantaggio le Azzurre che poi trovano punti importanti anche da parte di Egonu e Danesi. La Cina però vuole chiudere in fretta i conti e si affida a Wang: sua la firma sul 20-18, con Caterina Bosetti che in ricezione fa una gran fatica. A questo punto però si rivede la migliore Paola Egonu: suo il fondamentale 20-20, suo l'altrettanto importante 22-20, suo anche il 24-21 che indirizza il set verso l'Italia. E ovviamente sua la diagonale che chiude i conti.



Le azzurre sembrano tornate in partita, ma il quarto set racconta una storia diversa: Egonu e Pietrini sbagliano due palle sanguinose che fanno già volare la Cina sul 5-1. La stessa Egonu riporta l'Italia a contatto con le avversarie, ma c'è anche l'errore al servizio di Chirichella cui fa seguito un punto importante di Yao. Da zona 4 Egonu e Pietrini tengono aperti i giochi, un muro di Chirichella vale il -2 (10-12), ma al servizio Egonu sbaglia e l'Italia accusa il colpo. Non può che essere ancora lei a riportare le Azzurre a un punto dalla Cina sul 15-16, ma è evidente che la squadra sia troppo stanca e si appoggi sulla sua stella in maniera troppo sistematica. E così Paola, dopo un gran diagonale a segno, sbagli l'attacco successivo dalla seconda linea. Intanto la Cina conserva un rassicurante vantaggio, l'Italia lotta ma non riesce a rientrare e Wang firma il 25-22. Quello che certifica i tanti rimpianti di questa Nazionale che in questa competizione ha promesso tanto, ma nulla ha raccolto.