Volley, lieve malore per Anna Danesi: "Tachicardia dovuta allo shock termico, sto bene"

Attimi di ansia per Anna Danesi, capitana dell'Italia di volley femminile che nel corso del quarto set della partita col Belgio, a Phuket, è stata sostituita e si è stesa a terra a bordo campo, rialzandosi poi da sola. "Era un attacco di tachicardia, ogni tanto mi succede: ma ora è tutto a posto", ha spiegato l'azzurra, a RaiSport, al termine dell'incontro vinto dalla nazionale di Velasco.