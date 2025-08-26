Volley, lieve malore per Anna Danesi: "Tachicardia dovuta allo shock termico, sto bene"

L'azzurra dopo la vittoria sul Belgio: "Ogni tanto mi succede, tutto a posto"
© italyphotopress
Attimi di ansia per Anna Danesi, capitana dell'Italia di volley femminile che nel corso del quarto set della partita col Belgio, a Phuket, è stata sostituita e si è stesa a terra a bordo campo, rialzandosi poi da sola. "Era un attacco di tachicardia, ogni tanto mi succede: ma ora è tutto a posto", ha spiegato l'azzurra, a RaiSport, al termine dell'incontro vinto dalla nazionale di Velasco.
In merito alle sue condizioni di Anna Danesi, la Fipav ha poi precisato che "l'atleta Anna Danesi ha sofferto di un lievissimo episodio di tachicardia dovuto allo shock termico nel corso della partita. L'atleta non ha avuto bisogno di supporto medico e le sue condizioni si sono stabilizzate dopo pochi minuti".
La stessa giocatrice azzurra ha poi rassicurato "tutti quelli che mi stanno scrivendo per sincerarsi delle mie condizioni. Sto bene, è stato un lieve episodio di tachicardia dovuto forse anche alle escursioni termiche a cui siamo sottoposte quando passiamo da esterno ad ambienti interni. Vi ringrazio per l'affetto e continuate a seguirci".
