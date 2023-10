Volley femminile, spettacolo ed emozione per una nuova "stagione stellare" al via

PALLAVOLO

Fabris, Orro e Bernardi ci raccontano le sensazioni in vista dell'annata 2023/2024 alle porte

Una "stagione stellare" alle porte per un campionato da sempre stellare, quello italiano di pallavolo femminile, che alza il sipario sul 2023/2024. Protagoniste molte delle più forti campionesse del mondo del volley, tra cui la ritrovata Paola Egonu, Isabelle Haak, Ekaterina Antropova e non solo. Le premesse per una grande annata, tra Serie A1 e Serie A2, ci sono tutte.

Il presidente Mauro Fabris, durante la presentazione dei campionati nella prestigiosa Sala delle Colonne del Museo della Scienza e della Tecnologia "Leonardo da Vinci" di Milano, ci ha raccontato le emozioni della stagione al via: "Sarà un campionato stellare e ci aspettiamo molto. Spero che con le nostre atlete e le nostre stelle si possa dare un contributo fondamentale anche per la Nazionale. La visibilità del movimento è cresciuta, alzare l'asticella è sempre più complicato. Le stelle ci sono e ci consentono di immaginare qualcosa di ancora più importante. Forse conquisteremo un trofeo in più anche a livello continentale, penso alla Champions League".

L’intenzione di Conegliano di ripetersi, la missione scudetto di Milano, la voglia di sorprendere di Scandicci e non solo. Sono ben 14 le squadre al via. Con obiettivi diversi, ma tutte con il sogno e la convinzione di potersi divertire. Uno in particolare per Alessia Orro, palleggiatrice dell'Allianz VV Milano: "Sto provando delle sensazioni molto positive. Scudetto? Le migliori squadre puntano tutte a quell'obiettivo e noi siamo una di quelle. Tutte si sono rinforzate, sarà un campionato molto difficile e lungo. Sicuramente puntiamo al titolo".

E poi l’arrivo a Busto Arsizio dell’allenatore per eccellenza, Julio Velasco, che affronterà nella nuova veste di allenatore di Novara il giocatore con cui ha vinto due Mondiali e tanto altro, Lorenzo Bernardi: "Con Julio mi sento spesso - rivela il tecnico dell'Igor Volley -, incontrare una persona che ha fatto la storia dà sempre una energia positiva. Una persona che ha cambiato la pallavolo. Le sensazioni che provo sono bellissime, una sfida molto emozionante e affascinante. Tante cose ancora non le conosco, ma sicuramente l'approccio e l'impatto in poco più di un mese è stato molto positivo".

Una nuova ed entusiasmante annata di volley femminile sta per cominciare. Le stelle, le storie e i sogni non mancano.