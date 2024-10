Volley femminile: Conegliano imbattuta, cade Chieri. Rischia Milano

Nuova giornata di Serie A1, nuova vittoria per Conegliano. L’Imoco si conferma un rullo compressore in questo avvio di stagione, spegnendo con un perentorio 3-0 (25-19, 25-19, 25-12) le velleità di Vallefoglia. Zhu realizza 13 punti, mentre Braga Guimaraes ne mette a referto 12: il club veneto sale così a 18 punti in campionato, dove fin qui ha sempre e solo vinto. A celebrare un altro successo è anche Milano, brava a imporsi 3-2 al tie-break (25-16, 23-25, 21-25, 15-13) su Firenze. La Vero Volley rischia tra le mura amiche, ma trova le forze per non sbagliare nel momento decisivo: Daalderop realizza 28 punti. Non è da meno Scandicci, che riesce a tenere il passo delle prime della classe: la Savino Del Bene sigla un 3-0 (25-18, 25-21, 25-13) nei confronti della Talmassons, spinta dalla prova di un’Antropova da 22 punti. Sorpresa invece a Chieri, dove Busto Arsizio piega 3-0 (25-22, 25-23, 25-23) la Reale Mutua: ottima prova di Kunzler (18 punti) per le lombarde. Una Ishikawa da 15 punti guida poi il successo di Novara su Cuneo: l’Igor Gorgonzola batte 3-1 l’Honda Olivero, imponendosi 25-22, 25-12, 19-25, 25-11 nei singoli set. Torna a sorridere anche Bergamo, vincente 3-1 (25-18, 25-21, 19-25, 25-18) a Roma: Ailama Cese Montalvo realizza 23 punti, riportando le lombarde a gioire per un successo dopo due sconfitte consecutive.