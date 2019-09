Volley, Europei maschili: Italia fuori ai quarti, la Francia domina e vince 3-0

EUROPEI

Termina ai quarti di finale l’avventura dell’Italia maschile agli Europei di volley 2019. La formazione di Blengini infatti viene sconfitta a Nantes dai padroni di casa della Francia per 3-0 con i parziali di 25-16, 27-25, 25-14. Juantorena a mezzo servizio per problemi fisici, Zaytsev mai in partita e così è la Francia a volare a Parigi per le semifinali, spinta da una super prestazione da parte del duo Ngapeth-Boyer.

Italia che gioca con un Juantorena non al meglio e sotto infiltrazioni per un problema alla schiena. I padroni di casa della Francia sono spinti dal pubblico di Nantes che canta senza sosta “Allez les Bleus” e giocano una pallavolo di alto livello in tutti i suoi fondamentali. Azzurri invece contratti e che lasciano cadere con troppa facilità diversi palloni smorzati dalle mani del muro. Blengini prova a fermare un paio di volte la partita per cercare una reazione, ma il muro preso da Antonov spinge la Francia sul 16-10. Ngapeth martella senza sosta e Boyer trova un tris di ace che scava il solco decisivo sull’Italia che sprofonda 23-16. Altro muro francese, è 25-16 e l’Italia si ritrova a inseguire. Italvolley che sembra più viva in avvio di secondo parziale, Zaytsev cerca di sbloccarsi, Juantorena a giocare oltre il dolore. La Francia però continua a difendere anche i palloni più impensabili, in una serie di azioni che ammazzerebbero il morale di molte squadre. Per fortuna di Blengini l’Italia non è tra queste. Gli Azzurri restano attaccati al parziale, risalgono con le giocate di energia di Nelli che ci porta anche avanti sul 22-21.

Dopo aver sciupato tre set point, però, Zaytsev sbaglia due attacchi consecutivi, sul secondo il check conferma che non c’è tocco del muro, il pallone è fuori e la Francia esulta per il 27-25 a proprio favore. Francia che gioca in scioltezza nel terzo set, Italia invece ancora frastornata. Boyer torna a trovare un’impressionante serie a servizio, gli ace si susseguono con Juantorena e Zaytsev come bersagli e i francesi che volano sul 12-4 mentre il pubblico intona la Marsigliese. Blengini prova a osare tutto e inserisce tanti dei giovani presenti sulla panchina italiana, con quattro esordienti in questo Europeo. Francia che non si aspetta questa mossa e per qualche scambio sembra essere come disorientata. L’illusione però dura poco per l’Italia che presto ritorna lontana in abbondante doppia cifra nel parziale. Boyer chiude con l’ennesimo ace, 25-14 e Italia eliminata ai quarti.