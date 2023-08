Volley, Europei: l’Italia vince e convince, 3-0 alla Svizzera

EUROVOLLEY DONNE

Le azzurre superano le elvetiche 25-14, 25-19, 25-13 con un’ottima prestazione

Europei Volley, le foto di Italia-Svizzera



























1 di 15 © italyphotopress SLIDESHOW INGRANDISCI ZOOM © italyphotopress

© italyphotopress

© italyphotopress

© italyphotopress

© italyphotopress

© italyphotopress

© italyphotopress

© italyphotopress

© italyphotopress

© italyphotopress

© italyphotopress

© italyphotopress

© italyphotopress

© italyphotopress

© italyphotopress 1 di 15 © 0 SLIDESHOW INGRANDISCI ZOOM Seconda partita per l’Italia del volley femminile nel Girone B degli Europei 2023. Oggi la sfida è alla Svizzera, che viene regolata al Palasport di Monza con il punteggio di 25-14, 25-19, 25-13. Le azzurre rispettano le aspettative e trovano una prestazione positiva, ritrovando un’ottima Egonu e beneficiando dello stato di forma di Antropova, Lubian, Pietrini e Danesi. Domani sera sfida alla Bulgaria, in testa al girone con le italiane.

Italia e Svizzera si affrontano al Palasport di Monza per la partita valevole per la seconda giornata del Girone B degli Europei di volley femminile. Le azzurre rispettano le attese e superano le elvetiche con il risultato di 25-14, 25-19, 25-13 e ottengono buoni segnali in vista dei prossimi incontri della competizione. Dopo il 3-0 alla Romania, le ragazze di coach Mazzanti scendono in campo con lo stesso sestetto e rompono l’equilibrio iniziale con un parziale di sei punti dopo il 5-4 svizzero. Fuori Antropova e dentro Egonu sul 10-6, che trova subito un vincente da zona-2. Finisce 25-14 il primo set, chiuso in crescendo con Ekaterina e Paola contemporaneamente in campo fino al 21-12. Lubian chiude il primo parziale e apre il secondo con due ace, rendendosi protagonista assoluta del periodo insieme a Danesi e Pietrini (top scorer con 12 punti a questo punto dell’incontro) che trovano i punti decisivi nei momenti cruciali, permettendo alle compagne di ampliare il vantaggio e chiudere sul 25-19.

Cala leggermente l’Italia in questo set, ma al terzo chiude i conti con decisione e l’aiuto delle proprie protagoniste: Pietrini e Antropova sono incredibilmente efficaci in attacco, la prestazione di Danesi e Lubian è ottima ed Egonu sembra essere in una forma fisica di grande crescita. Finisce 25-13 l’ultimo parziale e le azzurre si preparano nel migliore dei modi ad affrontare domani la Bulgaria, in cima alla classifica insieme a loro. Nell’incontro delle 18, valido per il girone delle azzurre, la Bosnia supera al quinto set la Croazia.

Vedi anche Volley Volley, Europei femminili: l’Italia parte bene, Romania travolta 3-0