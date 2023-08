Volley, Europei femminili: l’Italia parte bene, Romania travolta 3-0

EUROPEI FEMMINILI

© ansa Tutto facile per l’Italvolley femminile nella prima gara del girone B degli Europei. Nella cornice suggestiva dell’Arena di Verona le ragazze di Mazzanti travolgono la Romania 3-0, con il punteggio di 25-19, 25-19, 25-15. A trascinare le azzurre Sylla e Danesi, oltre all’ingresso di Nwakalor dalla panchina. Troppi errori in battuta e ricezione per le rumene. La prossima partita dell’Italia è prevista per il 18 agosto contro la Svizzera.

Parte bene l’avventura della nazionale femminile di Volley del girone B degli Europei: l’Italia travolge la Romania 3-0. Il primo parziale vola via abbastanza facilmente per le azzurre: le loro avversarie sbagliano in un paio di occasioni sia in battuta che in ricezione, con Sylla e Danesi pronte a punire. Le rumene provano ad avvicinarsi sul finale del set, ma le ragazze di Mazzanti sono implacabili anche a muro. Si va sull’1-0 con il punteggio di 25-19. L’avvio della seconda partita è più equilibrato: le squadre restano punto a punto fino al 5-5, con l’Italia che poi allunga con un break di sei punti consecutivi. L’ingresso di Nwakalor conferisce ancor più potenziale offensivo alle azzurre, che si portano a casa anche il secondo parziale, sempre con il punteggio di 25-19. Nell’ultimo set le italiane sono leggermente più distratte, con le rumene che ne approfittano per giocarsela alla pari. Sul 12-12 è ancora una volta decisivo l’ingresso di Nwakalor, con due schiacciate potenti e altrettante giocate fondamentali. L’Italia completa l’opera chiudendo 25-15, per il 3-0 finale. La prossima gara delle azzurre è in programma per il 18 agosto contro la Svizzera.