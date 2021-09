Volley, europei: l’Italia stende Montenegro  

VOLLEY

Ancora un 3-0 per gli azzurri, che si impongono 25-17, 25-20, 26-24



L’Italia batte Montenegro 3-0 e prosegue il suo percorso netto nel girone B degli europei di volley. 25-17, 25-20, 26-24 il punteggio finale di una partita in cui gli uomini di De Giorgi partono benissimo e faticano quando gli avversari alzano il loro livello. Gli azzurri partono alla grande e in breve tempo si trovano avanti sul 4-0 e poi sul 9-2, tra un paio di muri di Anzani e due splendide giocate in pipe sull’asse Giannelli-Lavia. Il Montenegro prova a reagire e si riavvicina fino al 18-14, ma qualche errore di troppo di Vukasinovic, il più cercato dai compagni in attacco, consente all’Italia di restare sempre con un margine di sicurezza e chiudere il primo parziale con un netto 25-17. Nel secondo set l’Italia fa più fatica a chiudere i punti e a difendere. Il Montenegro va avanti 6-3, ma gli azzurri rientrano. Il parziale rimane a lungo serrato, poi sul 19-19 alcuni punti pesantissimi di Pinali a muro, Lavia in pallonetto e Anzani (ancora a muro) siglano il netto 25-20. Anche nel terzo set gli azzurri non riescono a scappare via e anzi l’incontro sembra andare a favore dei montenegrini, avanti 22-19. De Giorgi decide di dare fiducia allo stesso sestetto e i risultati gli danno ragione: gli azzurri non sfruttano il primo match point, ma chiudono al secondo con l’attacco di Lavia che trova le mani del muro avversario per il 26-24 finale. Per sognare in grande servirà crescere nel gruppo e nella precisione in attacco, ma intanto il percorso prosegue senza intoppi.