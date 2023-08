Volley, Europei femminili: l'Italia cala il poker, 3-0 anche alla Bosnia

EUROPEI VOLLEY

Paola Egonu e compagne restano a punteggio pieno nella pool B della rassegna continentale: quarta vittoria su quattro, blindato il primo posto

Volley: Europei donne, le azzurre battono 3-0 la Bosnia











1 di 7 © ipp SLIDESHOW INGRANDISCI ZOOM © ipp

© ipp

© ipp

© ipp

© ipp

© ipp

© ipp 1 di 7 © 0 SLIDESHOW INGRANDISCI ZOOM L'Italia continua a macinare vittorie negli Europei femminili di volley, che vedono le azzurre ottenere il quarto successo consecutivo nella pool B della fase a gironi. La vittoria sulla Bosnia-Erzegovina non è mai in discussione, nonostante un primo set equilibrato: arriva il 3-0 per l'Italvolley col punteggio di 25-21, 25-17, 25-19. Sugli scudi Miriam Sylla e Paola Egonu, schierata dall'inizio per l'infortunio muscolare di Antropova.

Prosegue la marcia da imbattuta per l'Italia femminile agli Europei di volley. Al Pala Gianni Asti di Torino, le azzurre fanno quattro su quattro e sconfiggono anche la Bosnia col punteggio di 3-0 (25-21, 25-17, 25-19), blindando il primo posto del girone. Antropova ha un problema ai muscoli addominali e gioca dall'inizio Paola Egonu, che risulta subito decisiva in un primo set equilibrata. Sua la firma sul primo scatto italiano e sul 7-3 d'inizio match, annullato dalla Bosnia grazie alle giocate di Begic e Selimovic: si arriva sul 10-10 e le nostre rivali passano in vantaggio, prima della rimonta azzurra con Danesi e Sylla. Le azzurre volano sul 22-18 e chiudono il set grazie a Egonu, che chiude col 100% in attacco e firma il punto del 25-21. Nel secondo set, l'Italia controlla con maggior vigore il match. Sylla, Egonu e compagne volano subito sul 5-1 e ricacciano indietro ogni tentativo di rientro delle avversarie: la Bosnia scivola sul -8 (17-9) e ha un sussulto d'orgoglio annullando il primo set point. L'Italia chiude comunque sul 25-17 e sa di avere la vittoria in pugno, dunque gioca il terzo ed ultimo parziale a testa sgombra. L'equilibrio resiste fino al 5-5, ma viene spezzato dalle giocate di Squarcini. Serve poi Egonu per ricacciare definitivamente la Bosnia, con l'azzurra decisamente scatenata nella zona offensiva e autrice del 18-13. Omoruyi ristabilisce il vantaggio e l'Italia serve per il match, vedendosi annullare la prima palla per la vittoria. Basta un errore al servizio della Bosnia, già eliminata, per il 25-19 che vale il quarto 3-0 in altrettanti incontri. L'Italia continua a punteggio pieno e domani chiuderà il suo percorso nella fase a gironi contro la Croazia, col primo posto già in tasca: con lei passeranno Bulgaria, Romania e Svizzera, le cui posizioni saranno definite nell'ultimo turno.