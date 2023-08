Volley, Europei donne: lieve malore per Paola Egonu dopo Italia-Romania

EUROVOLLEY DONNE

L'opposta azzurra si è subito ripresa e ha fatto rientro con le compagne in hotel

© ipp Attimi di apprensione nell'Italvolley dopo la vittoria per 3-0 contro la Romania all'Arena di Verona nell'esordio agli Europei donne. Paola Egonu ha accusato un lieve malore, forse dovuto al caldo, ma poi si è ripresa, rifiutando di essere portata in ospedale per essere sottoposta ad accertamenti. L'opposta azzurra, esclusa dalla formazione titolare ed entrata a gara in corso, con il ct Mazzanti che le ha preferito Ekaterina Antropova (cittadina italiana da pochi giorni), ha poi fatto rientro con le compagne di squadra in hotel.

Quattro anni fa, al termine della partita di Nations League 2019 tra Italia e Corea del Sud, la Egonu venne ricoverata in ospedale a Perugia per un malore causato da “un calo di pressione”, come rese noto la Federvolley in una nota. Dopo qualche ora sotto controllo, l'azzurra ritornò in albergo.