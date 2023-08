Volley, è ufficiale: Ekaterina Antropova è cittadina italiana

VERSO L'EUROPEO

Il Ministro dell'interno Piantadosi ha conferito alla pallavolista di nazionalità russa, che si sta già allenando con la nazionale di Mazzanti, la cittadinanza per meriti speciali

© twitter Ve ne avevamo parlato tre anni fa, dei suoi sogni, delle sue ambizioni, della storia "pazza" (come diceva mamma Olga) di Ekaterina Antropova, atleta pallavolista di nazionalità russa nata nel 2003 che è partita dall'Islanda per arrivare in Calabria e poi abbattersi come un meteorite sulla Serie A2 adesso è una cittadina italiana. Il Consiglio dei ministri infatti, su proposta del Ministro dell’interno Matteo Piantedosi, ha deliberato il conferimento della cittadinanza italiana per la pallavolista nata a Akureyri (Islanda) il 19 marzo 2003, ai sensi dell’articolo 9, comma 2, della legge 5 febbraio 1992, n. 91, per meriti speciali.

L’attivazione della procedura di concessione della cittadinanza italiana è stata proposta dal Presidente del Comitato Olimpico Nazionale Italiano (CONI) che ha segnalato la giovane atleta, tesserata dalla Federazione italiana Pallavolo dal 2018 – anno in cui ha fatto ingresso in Italia da minore con un permesso di soggiorno per affidamento – per gli ottimi risultati sportivi conseguiti nella sua disciplina.

Vedi anche giovanile Il viaggio di Antropova: Russia-Italia solo andata e una valigia carica di talento