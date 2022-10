Volley, Egonu: "Ho ricevuto tantissimo affetto e l'ho percepito tutto"

VOLLEY

L'azzurra dopo lo sfogo in cui aveva annunciato il ritiro dalla Nazionale: "Tornerò in Italia"

Egonu, presentata come "il nostro orgoglio italiano", non vede l'ora di indossare la maglia della sua nuova squadra, il VakifBank di Istanbul. Ma non è un addio all'Italia, solo un arrivederci: "L'ho gia detto e lo penso ancora". "È stato emozionante vedere Piero Garbellotto (presidente dell'Imoco, ndr) e Asia Wolosz salire qui con la maglia di Conegliano che ho indossato per tre anni - ha detto ancora - Non far parte della squadra mi spiace, mi sembra strano".