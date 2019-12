Volley, Earvin Ngapeth arrestato per molestie sessuali dopo il Mondiale per club

IN BRASILE

Earvin Ngapeth torna a far parlare di sé per vicende extra pallavolo. L'ex giocatore di Modena, attualmente allo Zenit-Kazan, sarebbe stato arrestato a Belo Horizonte nelle prime ore del 9 dicembre dopo una serata in discoteca al termine del Mondiale per club. Come riferito da diversi media brasiliani, il francese - che poche ore dopo è stato scarcerato - è stato accusato di molestie sessuali da una donna di 29 anni.

Ngapeth, che era impegnato in Brasile con la sua squadra al Mondiale per club vinto dalla Lube, si sarebbe difeso parlando di un malinteso: il giocatore, infatti, avrebbe scambiato la donna per una delle ragazze che era con lui in discoteca e su di lei avrebbe allungato le mani.

Il portale Esportes r7 racconta che il pallavolista, dopo essersi reso conto dell'errore, si sarebbe scusato con la donna e con il fidanzato della 29enne. Scuse però non accettate, con il giocatore che è stato prima arrestato e poi rimesso in libertà dopo qualche ora.