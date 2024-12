Volley donne: Conegliano domina Milano e vola in finale del Mondiale per Club

Conegliano conferma la propria superiorità per la quarta volta in pochi mesi contro Milano e strappa il pass per la finale del Mondiale per Club 2024 di volley femminile, in scena domenica 22 dicembre alle ore 12.30 italiane a Hangzhou, in Cina. Dopo essersi imposta già nell’ultima finale di Champions League, nella Supercoppa Italiana e nella recente sfida in campionato al Forum, l’Imoco supera 3-0 (25-23, 25-14, 25-23) la Vero Volley anche nella semifinale del Mondiale per Club e si conferma una bestia nera per la squadra meneghina. Un trionfo costruito con intelligenza nel corso del match da parte delle ragazze allenate da coach Santarelli. L’intero parziale d’apertura si gioca sul filo dell’equilibrio, con Milano che risponde punto su punto a ogni tentativo d’allungo di Conegliano, in una partita subito spettacolare. Il pubblico cinese si infiamma per un avvio imperioso della beniamina di casa Zhu, mentre Egonu tiene a contatto la Vero Volley: il set si chiude sul 25-23 Imoco, con l’offensiva vincente di Fahr. Il vantaggio si amplia quindi nel set successivo, vinto per 25-14 sempre dalle venete: la difesa di Milano le prova tutte per contenere l’attacco di Conegliano, ma Gabi, Zhu e Haak permettono all’Imoco di prendere il largo. Le Campionesse d’Italia in carica completano quindi l’opera nel terzo set, chiudendo con un 25-23: la Vero Volley recupera un -8 con un gran parziale, ma poi si arrende al punto decisivo di Zhu. Da sottolineare per l’Imoco è soprattutto la prestazione della cinese (14 punti), mentre a Milano non basta un’Egonu da 21 punti.