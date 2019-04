Volley, Champions League: Civitanova vola in finale, niente impresa per Perugia

10/04/2019

Il sogno di Perugia si infrange contro lo Zenit Kazan: i russi, trionfatori nelle ultime quattro edizioni della Champions League di volley, vincono 3-1 in casa e volano in finale, dopo il 3-2 strappato nell'andata in terra umbra. Grande delusione per la Sir Safety che si impone nel primo set, ma nei successivi tre viene piegata dai formidabili avversari, nonostante venda cara la pelle fino all'ultimo: 22-25, 25-23, 25-23, 26-24 il punteggio.