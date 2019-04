Volley, Champions League: Conegliano batte 3-0 il Fenerbahce

02/04/2019

Una prestazione scintillante sotto ogni punto di vista e uno stato di forma eccezionale proprio nel momento più importante della stagione. Quello in cui ci si gioca la finale della Champions League femminile e in cui stanno per iniziare i playoff. In Italia Conegliano è campione in carica e sarà testa di serie numero 1, in Europa le ragazze della Imoco Volley hanno voglia di fare qualcosa di speciale. E la notte del PalaVerde è magica per Danesi, Sylla e compagne, capaci di soffocare il Fenerbahce con un netto 3-0 finale al termine di una partita intensa, tra due grandi squadre, in cui però Conegliano ha messo in mostra un livello di gioco, attacco e difesa, elevatissimo. Primo set che si gioca punto a punto, con le squadre che faticano a mettere per terra il pallone, tra grandi muri e ottime difese. L’allungo decisivo è di Conegliano che si porta sul 21-17 con l’attacco di Hill e mantiene il margine per chiudere 25-21. Secondo set ancora più in bilico, Vargas continua a trovare il modo di fare punto (23 alla fine per lei), Conegliano però risponde risalendo da 12-17 e con un’entusiasmante rimonta si prende il secondo parziale 25-23. Terzo set caratterizzato da Anna Danesi che in un momento di delirio tecnico si fa sentire a muro, in attacco e in battuta per tenere a contatto Conegliano. Nel finale sbaglia anche la Vargas che manda sulle mani di De Krujif il pallone della festa Imoco che chiude 26-24. Semifinale di ritorno il 9 aprile a Istanbul.