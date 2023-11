© IPA

Con un comunicato diffuso in mattinata, Volley Bergamo 1991 ha annunciato l'interruzione del rapporto con Matteo Solforati. La squadra viene affidata al secondo allenatore Alberto Bigarelli, 33enne modenese con un passato da giocatore, in preparazione della trasferta in Piemonte per la gara con la Wash4Green Pinerolo, in programma domenica.