Volley, A1 femminile: Conegliano vince e resta a punteggio pieno

SERIE A VOLLEY

La Prosecco Doc Imoco Volley regola Chieri con un perentorio 3-1 e vola a nove punti. Ora attende la risposta di Milano, Novara e Scandicci. Nell'altra gara, rimonta vincente per Vallefoglia

© Conegliano Prosegue il cammino vincente della Prosecco Doc Imoco Conegliano, che inaugura la giornata della Serie A1 femminile di volley col terzo successo in altrettante gare. Lubian e compagne regolano la Reale Mutua Fenera Chieri '76 col punteggio di 3-1 (25-19, 25-23, 18-25, 27-25) e l'azzurra come top-scorer con 19 punti. Nell'altra gara odierna, rimonta vincente per la Megabox Ondulati del Savio Vallefoglia: 3-1 su Cuneo e secondo posto momentaneo.

Gli anticipi della 3a giornata della Serie A1 femminile di volley sorridono alla Prosecco Doc Imoco Conegliano, che resta a punteggio pieno e in vetta al torneo, dopo aver sconfitto 3-1 le rivali della Reale Mutua Fenera Chieri '76 (25-19, 25-23, 18-25, 27-25). Il primo set sembra senza storia sin dalle prime fasi, con l'immediato scatto di Lubian e compagne sul +3. Chieri sa rispondere a trono con Kingdon, ma l'Imoco riallunga fino a portarsi sul 21-12, trascinata dall'azzurra e da Fahr. La luce si spegne per Conegliano, che fa rientrare le rivali fino al -5, prima di marcare il punto decisivo (con Isabelle Haak) e vincere 25-19. Nel secondo parziale scatta meglio la Reale mutua, con Grobelna sugli scudi, poi regna l'equilibrio fino al 20-20. I tentativi di allungo di Haak e compagne hanno buon fine solo nelle fasi finali del set, che si chiude col muro di Wolosz e il 25-23 per la capolista. Il terzo parziale è simile nell'avvio e differente nello sviluppo, con Kingdon e Malinov a firmare l'allungo di Chieri fino al 17-12. Grobelna ricaccia indietro il tentativo di rimonta rivale (21-14) e Kingdon firma il vincente sul 25-18, che prolunga la sfida al quarto set. Qui è Conegliano a vincere dopo una grande battaglia, risolta con la rimonta dal 25-24 e la vittoria (27-25) ai vantaggi. Sugli scudi Lubian, che mette a segno 19 punti, con Haak e Robinson-Cook (17) perfetti secondi violini. A Chieri non bastano Grobelna (19), Skinner (15) e Kingdon (13).

Nell'altra gara della serata, arriva la rimonta vincente per la Megabox Ondulati del Savio Vallefoglia, che regola 3-1 Cuneo (13-25, 25-23, 25-22, 25-22). Nel primo set non funziona nulla per la formazione ospite, che scivola subito sul 12-7 e viene ricacciata sul -10 dalla Honda Olivero S. Bernardo, col punto di Sylves. Nasce così il 25-13 finale, firmato da Haak col muro vincente. Nel secondo parziale inizia la rimonta di Vallefoglia, che spezza un equilibrio che era durato fino al 22-22 con le giocate di Degradi e Mingardi: quest'ultima mette a referto il 25-23 che vale il pari. Il terzo set è quello della ritrovata consapevolezza per la Megabox, che rimonta dal 22-20 cuneese con le sue stelle e si porta sul 2-1, vincendo il parziale 25-22. Nel quarto set ecco un'altra sontuosa rimonta per la formazione ospite, che allunga sul 17-15 con Degradi e non si fa più riprendere, vincendo 25-22 e portando a casa tre punti fondamentali. Mingardi (23) e Degradi (19) firmano infatti una vittoria che vale il secondo posto momentaneo con 7 punti, aspettando le gare di domani che vedranno impegnato il terzetto a sei punti (Novara, Milano, Scandicci). A Cuneo, che si ferma a quota due, non basta un'ottima Adelusi.