Volley, A1 femminile: Conegliano si prende gara-1 della finale Scudetto contro Milano

Dominata la stagione regolare (chiusa da capolista e da imbattuta) ed eliminate poi Bergamo e Novara tra quarti e semifinale, Conegliano si presenta al PalaVerde per gara-1 della finale Scudetto contro Milano, formazione che la prima fase del campionato l’ha completata invece da seconda in classifica, battendo poi Vallefoglia e Scandicci ai playoff. La squadra di Santarelli va a caccia di quello che sarebbe il suo ottavo titolo, mentre la formazione di Lavarini è alla ricerca di un primo storico successo nel campionato italiano. Ad affrontarsi per la conquista del Tricolore sono quindi le due realtà che erano state indicate come grandi favorite alla vigilia della stagione, con Conegliano-Milano diventata ormai negli ultimi anni la grande classica del volley femminile nel Belpaese, grazie anche alla presenza nelle due rose di ben sette azzurre campionesse olimpiche in carica.