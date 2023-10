Vero Volley Monza, quante novità! Nuovo title sponsor MINT e nome per la Opiquad Arena

PALLAVOLO MASCHILE

Una grande festa dello sport con quasi 1000 bambini e ragazzi, tutte le stelle della pallavolo in un palazzetto gremito di genitori, fan e appassionati

MINT Vero Volley Monza: le immagini della presentazione







1 di 5 © Consorzio Vero Volley SLIDESHOW INGRANDISCI ZOOM © Consorzio Vero Volley

© Consorzio Vero Volley

© Consorzio Vero Volley

© Consorzio Vero Volley

© Consorzio Vero Volley 1 di 5 © 0 SLIDESHOW INGRANDISCI ZOOM Si è aperta la stagione anche per la prima squadra maschile del consorzio Vero Volley e non sono mancate le sorprese. Dal title sponsor (MINT) che accompagnerà la formazione per il campionato di SuperLega alle porte fino al nuovo nome dell'Arena di Monza, che da oggi sarà nota agli appassionati come Opiquad Arena.

Il tutto in occasione del Vero Volley Day, una splendida serata di festa con più di 2500 persone tra cui ben 1000 giovanissimi rappresentanti delle squadre del consorzio. Concluso il momento dedicato al settore giovanile è stata la volta della presentazione ufficiale della MINT Vero Volley Monza, la prima squadra maschile.

Andrea Pezzi, Chief Executive Officer di MINT ha raccontato: "Siamo orgogliosi di essere title sponsor di MINT Vero Volley Monza ma ancora di più di essere main sponsor dell’intero consorzio Vero Volley. Ci siamo riconosciuti nei valori espressi da Alessandra Marzari e Aldo Fumagalli che amano l’eccellenza, vogliono la vittoria e il successo soprattutto perché possa essere strumentale a qualcosa di più grande e che riguarda tutti".

Alessandra Marzari, presidente del consorzio Vero Volley ha invece sottolineato: "Siamo davvero soddisfatti di aver intrapreso questo percorso con MINT e in particolare con il loro CEO, Andrea Pezzi. In MINT ho trovato un partner che abbraccia a 360° il progetto del consorzio di un’attività sportiva guidata dai valori, comprendendone l’essenza più profonda e sposando in pieno la nostra filosofia".

Chiusura finale, al momento di svelare la maglia gara che accompagnerà la MINT Vero Volley Monza per la stagione 2023-2024, con il centrale della Nazionale Gianluca Galassi: "Abbiamo una responsabilità molto bella essere di esempio per queste giovani generazioni". Parlando dell'annata alle porte ha aggiunto: "Possiamo lavorare bene, ho trovato i miei compagni che si sono allenati tanto e bene, facendosi trovare prontissimi per la nuova stagione. Sta a noi divertirci e lottare insieme in allenamento".