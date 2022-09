Una super Italia batte la Francia 3-2 e vola in semifinale 

MONDIALE VOLLEY

Ottima prestazione degli azzurri, nonostante qualche errore di troppo al servizio: i campioni olimpici, allenati da Andrea Giani, vengono sconfitti al tiebreak. Sugli scudi Romanò con 20 punti

© Getty Images L'Italia si qualifica per le semifinali dei Mondiali di volley, eliminando i campioni olimpici: la Francia si arrende al tiebreak, col punteggio di 3-2 (24-26, 25-21, 23-25, 25-22, 15-12). Bravi gli azzurri a reagire dopo aver perso il primo e terzo set, mentre nel quinto e conclusivo parziale è dominio azzurro: i transalpini provano a rientrare con Ngapeth, ma Lavia realizza il punto della vittoria. Ora la vincente di Slovenia-Ucraina.

L'Italia si qualifica per le semifinali dei Mondiali di volley, dopo una partita sofferta e interminabile: la Francia, oro olimpico, si arrende al tiebreak col punteggio di 3-2 ((24-26, 25-21, 23-25, 25-22, 15-12). Partenza dirompente per gli azzurri, che si portano subito sul 5-2 e raggiungono in seguito un vantaggio massimo di quattro lunghezze. La Francia però sa reagire e rimontare, approfittando degli errori al servizio dei ragazzi di De Giorgi: il vantaggio dei transalpini, decisamente ispirati, viene però azzerato dall'Italia. Si arriva al 24-24, con l'Italia al servizio, e gli azzurri sprecano tutto: il primo set va alla Francia, 26-24.

La reazione è ottima per la nostra nazionale, che si prende il secondo set con personalità: Lavia e Romanò ci trascinano verso una vittoria per 25-21. Nel terzo parziale, però, riemergono i problemi strutturali degli azzurri: scarsa concentrazione nell'arco complessivo del set e servizio impreciso (25 errori in tutto). La Francia rimonta così lo svantaggio, mentre l'Italia rivive il copione del primo set: dallo scatto iniziale alla sconfitta, maturata coi propri errori. 25-23 per Ngapeth e compagni, che si portano sul 2-1. Grande equilibrio nel quarto periodo, combattuto punto a punto: Romanò e Michieletto trascinano l'Italia, che grazie alla sua efficacia offensiva arriva ad avere tre set point contro la formazione allenata da Giani. Il primo viene sprecato con un nuovo errore al servizio, il secondo è vincente: 25-22 azzurro e 2-2. Si va al tiebreak ed inizia un monologo tricolore: l'Italia vola sul 12-6, fino al rientro della Francia, trascinata da Ngapeth fino al 14-11. Il primo dei tre match point azzurri viene annullato, il secondo è vincente: Lavia sigla il 15-12 e porta la Nazionale in semifinale. Sugli scudi Romanò e Michieletto, con 22 e 14 punti. Ora gli azzurri attendono Slovenia o Ucraina.