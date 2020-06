Un altro ritorno a Novara: ecco Bonifacio

VOLLEYMERCATO

GIACOMO MAGNANI

La nuova Igor Gorgonzola Novara prende forma e si modella anche su vecchie (ma gradite) conoscenze. Perché dopo Caterina Bosetti ed Elisa Zanette, il nuovo ciclo piemontese guidato da Stefano Lavarini potrà contare su un altro ritorno: quello di Sara Bonifacio. La centrale 23enne, infatti, torna in azzurro dopo due stagioni a Busto Arsizio, con la cui maglia ha vinto la Coppa CEV nel 2019. Novara, Bonifacio torna alla base Instagram

Italy Photo Press Due stagioni di alto livello con la Unet e-work Busto Arsizio ed ora il ritorno alla base, all'Igor Gorgonzola Novara dove ritrova l'allenatore con cui ha vissuto l'ultimo anno al PalaYamamay, ovvero Stefano Lavarini.





Nella sua prima avventura novarese, Sara Bonifacio ha vinto quattro trofei in quattro stagioni: la Coppa Italia 2015, lo scudetto 2017, la Supercoppa 2017 e la Coppa Italia 2018. Per lei contratto biennale, con scadenza a giugno 2022.

"Siamo molto felici di averla riportata in squadra e sono certo che ritroveremo in campo un’atleta ancor più matura di quella che avevamo lasciato – spiega il d.g. azzurro, Enrico Marchioni -, visto che ha disputato due stagioni ad alto livello da titolare e punto di riferimento della sua squadra".

"Sono felice di tornare a Novara – esordisce Sara Bonifacio – anche perché i quattro anni passati in azzurro hanno lasciato il segno, con tanti splendidi ricord e anche molti trofei vinti. Tornare a Novara per me vuol dire ritrovare tante persone, tra società, squadra, staff e tifosi, per me importanti e anche una città cui sono legata. Sarà un piacere rivedere tutti e lavorare ancora assieme".

