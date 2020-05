Novara, un altro ritorno: Zanette affiancherà Smarzek

VOLLEYMERCATO

Tra le fila azzurre si registra un altro ritorno: sei anni dopo la sua prima stagione al Pala Igor, torna a Novara l’opposto Elisa Zanette. Classe 1996, dopo l’avventura novarese (la prima in A1, condita dalla vittoria della Coppa Italia a Rimini) ha vestito le maglie del Club Italia, Palmi, San Giovanni in Marignano e, nell’ultimo biennio, Mondovì. A San Giovanni in Marignano ha condiviso l’avventura con un’altra neo-azzurra, Ilaria Battistoni.

"Volevamo affiancare a Malwina Smarzek un altro opposto con centimetri, potenza ed esperienza – spiega Enrico Marchioni, direttore generale del club – ed Elisa, che già abbiamo avuto modo di conoscere e apprezzare in passato, nelle ultime stagioni ha maturato grande esperienza in serie cadetta. In A2 si è affermata come una delle attaccanti di riferimento. Per questo, abbiamo voluto riportarla a Novara, consapevoli che rappresenterà una soluzione alternativa offensiva affidabile”.



“La chiamata di Novara è stata una sorpresa molto bella – racconta Elisa Zanette – ed è un’opportunità che non potevo non cogliere: sono felice di tornare dove tutto è iniziato, dove ho vissuto la mia prima stagione nel volley delle 'grandi'. In sei anni credo di essere cresciuta sia a livello tecnico sia a livello umano e potermi misurare nuovamente con la Serie A1 è una sfida per me davvero molto stimolante. Oggi desidero misurarmi con giocatrici importanti e vivere un’avventura nel segno non solo del campionato, ma anche di un palcoscenico europeo, la Champions League, che non ho mai affrontato. Mi toccherà portare le 'paste' per questo esordio, ma lo farò molto volentieri".

