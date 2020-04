Travica si avvicina a Perugia: "Le voci sono vere" | Il Taubaté presenta Bruno

VOLLEYMERCATO

La Sir Safety Conad Perugia ha scelto Dragan Travica come sostituto di Luciano De Cecco, partito in direzione Civitanova. È l'ormai ex-capitano di Padova che conferma la trattativa: "Le voci sono vere. Perugia si è fatta avanti, è una società che mi potrebbe consentire di raggiungere obiettivi importanti".

Il figlio d'arte ha così parlato ai microfoni de Il Mattino di Padova: "Il mercato in questa fase è sospeso. Per una questione di rispetto verso Padova avrei voluto terminare la stagione, centrare i play-off e poi pensare al prossimo campionato. Qui però non si ha ancora un quadro di come sarà il futuro e non ho ricevuto proposte. Ho sempre pensato che se mai avessi lasciato Padova sarebbe stato solo per una realtà ambiziosa (come Perugia), in grado di competere per i trofei che ogni giocatore sogna di vincere".

Nel frattempo, dall'altra parte del globo, il Funvic Taubaté ha ufficializzato il ritorno di Bruno, ex-palleggiatore di Civitanova, in Brasile.