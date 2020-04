Volley maschile, De Cecco saluta Perugia: "All'80% andrò a Civitanova"

La SuperLega maschile si prepara a un importante cambio di scuderia per la prossima stagione. Luciano De Cecco, infatti, lascerà la Sir Safety Conad Perugia per intraprendere una nuova esperienza con la Cucine Lube Civitanova. I marchigiani hanno già salutato Bruno, stella brasiliana che rientrerà in patria per avvicinarsi alla famiglia.