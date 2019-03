Superlega, tutto facile per Perugia e Civitanova

09/03/2019

SUPERLEGA

Bastano tre set a Perugia per regolare Padova al PalaBarton, con gli umbri che si confermano la forza dominante della Superlega. Gli uomini di coach Bernardi si impongono con il punteggio di 25-19, 25-18, 25-22, con la Kioene che a inizio partita prova a giocarsela alla pari, ma nulla può quando Atanasijevic inizia ad andare a regime: il serbo costruisce la rimonta della Sir Safety che chiude un primo set non facile, a differenza del secondo (in cui i padroni di casa non perdono mai il controllo delle operazioni). Padova prova a riaprire tutto nel terzo set, ma dopo essersi portata sul 18-13 non riesce più a frenare Leon e il solito Atanasijevic, che portano per mano la capolista alla vittoria finale. Continua la sua corsa anche la Lube Civitanova, al settimo successo consecutivo in campionato (l'ultimo ko è arrivato il 12 gennaio proprio contro Perugia): i marchigiani battono Milano dopo una partita vibrante e combattuta e che si conclude sul 3-1 (25-22, 23-25, 27-25, 25-21). Di fatto i primi quattro set si giocano tutti punto su punto, con la squadra che tenta una fuga che viene sistematicamente rimontata. E la forza di Civitanova si vede nel terzo set, quando Milano viene acciuffata due volte e poi battuta al tie-break. E il quarto set, invece, è gestito senza troppi problemi dalla Lube.



SERIE A FEMMINILE

Big tutte in campo e in grande difficoltà nel sabato sera del volley femminile. L'unica a vincere è la capolista Conegliano, che deve però sudare le proverbiali sette camicie per piegare la resistenza di Firenze: le venete prevalgono solo al tie-break dopo aver ceduto alle avversarie il secondo e il quarto set, entrambi combattutissimi: 25-16, 24-26, 25-20, 19-25, 15-8 il tabellino finale. Se la capolista trema, dietro di lei tutte piangono. A Chieri Novara deve incassare un'amarissima sconfitta al tie-break, con uno 0-2 divenuto 3-2 contro la penultima in classifica, che vende carissima la pelle e esulta in un quinto set giocato punto su punto (22-25, 22-25, 25-21, 25-19, 15-13). Chi crolla per davvero è invece Scandicci, che ha perso tre delle ultime cinque partite di campionato. Un momentaccio certificato dalla bruttissima sconfitta interna contro Cuneo, in grado di vincere 3-0 ma dopo tre set tutti molto vibranti (25-27, 23-25, 21-25).