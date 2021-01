SuperLega, proseguono le strisce vincenti di Civitanova, Trento e Monza

VOLLEY MASCHILE

La Cucine Lube Civitanova ha avuto la meglio in quattro set (25-19, 22-25, 25-20, 25-19) sulla Gas Sales Bluenergy Piacenza nel recupero della 5ª giornata di ritorno di SuperLega, chiudendo in cassaforte punti preziosissimi per consolidare la seconda posizione e avvicinarsi ulteriormente alla vetta: i cucinieri, che devono recuperare ancora un’altra partita (con Monza), sono ora a -4 dalla Perugia capolista. Piacenza che è scesa nelle Marche con la rosa ridotta all'osso a causa Covid-19: in campo c’era quello che si poteva considerare il sestetto tipo, ma in panchina Bernardi ha potuto contare solo su tre giocatori. In casa Lube è tornato invece Leal in posto 4, con turnover al centro (Diamantini schierato al posto di Anzani) e anche nel ruolo di libero (Marchisio al posto di Balaso). Lega Pallavolo Serie A

Nella calza della Befana è Trento a trovare la vittoria su Milano ed i conseguenti tre punti in palio nel recupero del 10º turno d'andata di regular season. Il cosiddetto “derby assicurativo” (main sponsor Itas da una parte, Allianz dall'altra), giocato alla BLM Group Arena, ha sorriso alla squadra di casa in appena tre set (25-18, 25-17, 25-15). La squadra di Lorenzetti, con Kooy nuovamente titolare per far riposare Lucarelli, non ha trovato particolari problemi ad imporre il proprio ritmo al match, con continui affondi in fase di break-point. Proprio l’italo-olandese, alla fine MVP, è stato fra i principali protagonisti del rotondo risultato. Milano, priva di Patry ed Urnaut, non è praticamente mai riuscita a rispondere colpo su colpo, faticando in ricezione, ma anche a muro e su palla alta.

Successo per 3-1 (25-20, 25-16, 22-25, 25-22) e quinto posto in classifica conquistato per la Vero Volley Monza, che contro la Consar Ravenna trova la settima vittoria consecutiva (record per il club brianzolo in SuperLega). Dopo aver condotto agevolmente i primi due parziali, gli uomini di Eccheli subiscono la rimonta dei romagnoli grazie agli ingressi di Stefani e Zonca. Nel quarto set, invece, salgono in cattedra Davyskiba e Dzavoronok per Monza, con quest'ultimo premiato MVP. Si chiude così il girone di andata dei brianzoli, che in Coppa Italia affronteranno la Leo Shoes Modena.

Cucine Lube Civitanova-Gas Sales Bluenergy Piacenza 3-1 (25-19, 22-25, 25-20, 25-19)

- Civitanova: De Cecco 0, Juantorena 13, Diamantini 7, Rychlicki 15, Leal 17, Simon 12, Marchisio (L), Balaso (L), Hadrava 0, Falaschi 0. N.E. Yant Herrera, Anzani, Kovar, Larizza. All. De Giorgi.

- Piacenza: Baranowicz 2, Clevenot 12, Mousavi 14, Finger 11, Russell 7, Candellaro 6, Botto 8, Scanferla (L), Izzo 0. N.E. Fanuli. All. Bernardi.

Itas Trentino-Allianz Milano 3-0 (25-18, 25-17, 25-15)

- Trento: Giannelli 1, Michieletto 8, Lisinac 7, Abdel-Aziz 13, Kooy 12, Podrascanin 6, De Angelis (L), Rossini (L), Sperotto 0, Cortesia 1. N.E. Argenta, Sosa Sierra, Santos De Souza. All. Lorenzetti.

- Milano: Sbertoli 1, Kozamernik 1, Ishikawa 6, Basic 5, Piano 3, Maar 14, Meschiari (L), Staforini (L), Pesaresi (L), Daldello 0, Weber 3, Mosca 0. N.E. Patry. All. Piazza.

Vero Volley Monza-Consar Ravenna 3-1 (25-20, 25-16, 22-25, 25-22)

- Monza: Holt 9, Orduna 6, Dzavoronok 20, Beretta 5, Davyskiba 15, Lanza 12; Federici (L), Galassi 6, Ramirez Pita. N.E. Magliano, Brunetti, Giani.

All- Eccheli.

- Ravenna: Recine 7, Arasomwan 8, Pinali 3, Loeppky 21, Mengozzi 5, Batak 1; Kovacic (L), Redwitz, Zonca 9, Koppers, Stefani. N.E. Giuliani (L), Grottoli. All. Bonitta

