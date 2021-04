SuperLega, Perugia non c'è e Civitanova ne approfitta: lo scudetto è a un passo

MASCHILE

Ottima prestazione globale della Lube che sbanca il PalaBarton in appena tre set

Una Cucine Lube Civitanova da sogno gonfia i muscoli in gara 3 espugnando il PalaBarton con un nettissimo 3-0 (25-20, 25-18, 25-14) ai danni della Sir Safety Conad Perugia, una vittoria che vale il 2-1 a proprio favore nella serie finale. I campioni del mondo, con una prova di squadra stellare ed un Leal per lunghi tratti imprendibile (MVP e top scorer finale con 15 punti, 71% in attacco, 3 ace), hanno ora a disposizione due match point per vincere lo scudetto 2020/21. Il primo, se lo giocheranno all’Eurosuole Forum di Civitanova Marche sabato prossimo, in gara 4. Lega Pallavolo Serie A

Prova incolore della Sir, che non ha mai trovato il bandolo della matassa. Tralasciando le varie percentuali, pesano in negativo il saldo errori al servizio (12 battute sbagliate per un solo ace), lo zero nella casella dei muri vincenti e soprattutto i 26 errori gratuiti in tre set, un’enormità contro un avversario come la Lube.

Sir Safety Conad Perugia-Cucine Lube Civitanova 0-3 (20-25, 18-25, 14-25)

- Perugia: Travica, Atanasijevic 12, Russo 3, Solé 4, Leon 12, Plotnytskyi 8, Colaci (L), Ricci, Ter Horst, Vernon-Evans. N.e.: Zimmermann, Muzaj, Piccinelli, Biglino (L2). All. Fontana.

- Civitanova: De Cecco 1, Rychlicki 8, Simon 9, Anzani 6, Leal 15, Juantorena 10, Balaso (L), Kovar, Hadrava. N.e.: Marchisio, Falaschi, Larizza (L2), Diamantini, Yant Herrera. All. Blengini.