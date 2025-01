Superlega: Perugia è inarrestabile, Piacenza resta terza

SUPERLEGA MASCHILE

La 15a giornata della Superlega di volley, che si chiuderà domani con due match (Valsa Group Modena-Itas Trentino e Allianz Milano-Mint Vero Volley Monza), sorride alla Sir Susa Vim Perugia. Approfittando dei due match in meno di Trento, gli umbri salgono a 41 punti e volano a +8 sulla prima inseguitrice mantenendosi a punteggio pieno: quindici vittorie su quindici. Tutto semplice per la Sir contro Cisterna, che cade con un fragoroso 3-0: 25-11 in un primo set senza storia, per poi chiudere coi successivi parziali per 25-20 e 25-23. Ishikawa (19) e Ben Tara (13) i trascinatori per la formazione ospite, che ottiene un grande successo esterno. Vittoria in trasferta anche per la Gas Sales Bluenergy Piacenza, che si conferma al terzo posto con 32 punti e regola Taranto col punteggio di 3-1 (31-29, 21-25, 25-23, 25-22): Maar (18) e Romanò (17) i top-scorer degli emiliani, l'azzurro ha la meglio sul compagno di Nazionale Lanza (12). Si sblocca anche la Lube Civitanova di Bottolo (13 punti), che mantiene la quarta posizione e regola la Rana Verona con un sontuoso e perentorio 3-0, che è l'unica vittoria interna del pomeriggio, mentre Grottazzolina rinvigorisce i propri sogni-salvezza. La matricola della Serie A sconfigge 3-1 Padova ed effettua un importante scatto, scavalcando coi suoi 12 punti sia Taranto (10) che Monza (9). Tatarov (20) e Demyanenko gli uomini decisivi nel successo della Yuasa Battery, che torna a sperare.