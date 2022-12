SuperLega: Modena batte Monza. Donne, Scandicci supera Conegliano

VOLLEY

La formazione di Giani si impone in rimonta a Monza. Nella Serie A1 femminile la squadra di Santarelli cade nel big match per mano delle toscane di Barbolini con un netto 3-0

© twitter Nella Superlega maschile di volley, Modena passa 3-1 in casa del Vero Volley Monza e si prende il secondo posto. Ritrova la vittoria Piacenza: 3-1 su Latina, successo interno per Verona su Siena. Arriva la prima sconfitta per Conegliano nella Serie A1 femminile che cade contro Scandicci per 3-0. Vittorie per Milano su Cuneo, Busto Arsizio su Macerata, Chieri su Vallefoglia e Bergamo su Pinerolo. Sorride Casalmaggiore che batte Firenze.

SUPERLEGA MASCHILE

Colpo esterno di Modena che si prende il secondo posto nella classifica della Superlega maschile di volley. A Monza, in casa del Vero Volley, il match finisce in quattro set e in rimonta: 22-25, 25-22, 25-23, 25-20 in favore della squadra di Giani. La formazione gialloblù supera in classifica Trento e guadagna punti importanti per la classifica in vista di un posto nei quarti di finale di Coppa Italia. Nelle altre gare di giornata, Piacenza vince 3-0 contro Latina, con i laziali che faticano a tenere il ritmo di gioco dei padroni di casa. La Gas Sales Bluenergy chiude il match con i parziali di 25-22, 25-19, 25-23. Sempre ultima Siena che cade 3-1 in trasferta contro Verona (25-20, 13-25, 20-25, 25-11 i punteggi finali dei set).

SERIE A1 FEMMINILE

Va a Scandicci il big match della giornata contro Conegliano. Al PalaVerde le atlete di Massimo Barbolini giocano una partita perfetta e si portano a casa una vittoria importante contro le pantere, che rimangono ferme a 32 punti. I parziali del successo delle toscane sono incredibili: 25-23, 25-22, 25-19. Scatenata Zhu Thing, che chiude con 21 punti, mentre sono 16 per Alexa Gray tra le fila della Imovo. Conegliano rimane comunque in testa alla classifica del campionato con Scandicci che rosicchia qualche punto e resta in scia di Monza.

Negli altri match di giornata, Casalmaggiore si impone per 3-1 sul Bisonte Firenze: 25-19, 22-25, 25-17, 25-10 i parziali finali. La miglior della gara è, per la formazione di coach Pistola, Nikolova Dimitrova che ne realizza 21 contro i 20, tra le fila di Firenze, di Herbots. Milano passa in casa di Cuneo con un 3-0 senza storia. La Vero Volley entra bene in gara e si aggiudica il match con i parziali di 25-19, 25-19, 25-22. Fondamentale la buona prestazione di Sylla che mette a segno ben tredici punti, di cui dodici in attacco. La Reale Mutua Fenera Chieri si impone in tre set contro Megabox Vallefoglia. Successo netto per le piemontesi 25-21, 25-16, 25-20 che trascinate dai 13 punti di Grobelna e i 12 di Villani salgono al quinto posto a 21 punti.

Sorride dopo tre set anche Bergamo, che torna a vincere e batte 25-21, 24-26, 25-20, 25-23 Pinerolo. Le bergamasche faticano solamente nel secondo set, dove nel finale sprecano la possibilità di portarsi sul 2-0 e Pinerolo riapre il match chiudendo ai vantaggi. In ogni caso Bergamo reagisce e chiude per 3-1, portandosi a casa tre punti importanti che valgono il sesto posto in classifica. Infine, terza vittoria di fila per l’E-Work, che supera Macerata in una gara più che combattuta: 25-20, 25-16, 33-31 i tre parziali finali.