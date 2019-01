SuperLega, la Lube batte a fatica Verona

06/01/2019

Campionati sempre più avvincenti nella pallavolo italiana. In SuperLega, la Lube Civitanova approfitta del k.o. di Perugia nell’anticipo con Trento per portarsi a ridosso del secondo posto. Partita tutt’altro che facile per i marchigiani che centrano sì il settimo successo consecutivo ma devono adoperarsi in una rimonta finale su un Calzedonia Verona mai domo. 23-25, 26-24, 23-25, 25-19 e 15-12 i parziali con Juantorena e Sokolov mattatori assoluti rispettivamente con 25 e 24 punti. Vince anche l’Azimut Leo Shoes Modena di Julio Velasco contro la Consar Ravenna. Bene Zaytsev al rientro, ma sono Christenson e Saitta a gestire ottimamente i propri avanti e Bednorz a spaccare il terzo set al servizio per un 3-0 che manda in festa i 4800 del PalaPanini. Regular season apertissima con Trentino, Perugia, Civitanova e Modena molto vicine fra loro. Negli altri match Padova fa la voce grossa a Castellana (0-3), ma molto bene anche Milano su Latina (1-3).



Tra le donne fa rumore la caduta di Novara a Brescia. L’Igor Gorgonzola rimonta due set alla Millennium ma si arrende al tie-break. A pesare il parziale di 9-2 nell’ultimo e decisivo set, che ha reso poi vano il tentativo disperato di rimonta delle azzurre. Egonu croce e delizia: timida nella prima parte di gara, determinante nella rimonta e poi imprecisa nel concitato finale, chiudendo con 18 punti la sua gara. Meglio, nel faccia a faccia, la Nicoletti nella Millennium, autrice di 22 punti. Ad approfittare del k.o. della capoclassifica è Conegliano, ora distante due lunghezze. L’Imoco, che nelle scorse ore ha accolto l’americana Lowe, sbanca Casalmaggiore con una prova superba (23-25, 21-25, 20-25) e raggiunge Scandicci al secondo posto. Alla prossima giornata occasione da non perdere per le venete: a Novara è infatti in programma Igor Gorgonzola-Savino Del Bene. Nessun problema per Monza contro Club Italia (0-3), mentre terminano 1-3 sia Chieri-Firenze che, inaspettatamente, Busto Arsizio-Bergamo.