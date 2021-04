Serie A1, semifinali: Novara la spunta su Monza, Conegliano alla 60ª vittoria di fila

FEMMINILE

Nel weekend le gare 2 che potrebbero già rivelarsi decisive per definire l'ambitissima finale scudetto

L'Igor Gorgonzola Novara si aggiudica il primo round di semifinale dei playoff scudetto contro la Saugella Monza (25-21, 23-25, 25-17, 23-25, 15-10). Dopo cinque sconfitte consecutive nelle ultime cinque sfide contro le brianzole, la Saugella viene stoppata dalla formazione di casa, capace di portarsi per due volte avanti, vincendo primo e terzo parziale, approfittando dell'ottima vena offensiva di Daalderop e dell'efficienza di Washington a muro e al servizio. Le ospiti non demordono e impattano il match con grande carattere, dapprima in un secondo set segnato da un avvio fulmineo (1-10) e poi dal tentativo di rimonta azzurro, quindi in un quarto parziale in cui Van Hecke e Begic vanno a segno a ripetizione. Nel tie-break la Igor parte dietro, ma confeziona due parziali che le spianano la strada verso il successo: dal 3-5 all'8-5 e poi dal 10-8 al 12-8. Lega Pallavolo Serie A Femminile

La vittoria consecutiva numero 60 dell'Imoco Volley Conegliano coincide con il primo passo verso la finale. Le pantere di Daniele Santarelli superano al PalaVerde la Savino Del Bene Scandicci per 3-0 (25-23, 25-16, 25-14) in gara 1 e si portano in vantaggio nella serie. Il successo delle trevigiane è figlio dell'esito del primo set, in cui le padrone di casa scappano per due volte - prima sul 14-8 e poi sul 24-20 - ma in entrambi i casi i turni di battuta di Lubian riavvicinano le ospiti, che si spingono fino al -1 (24-23). Un errore dai 9 metri della stessa centrale vanifica la rimonta e da lì in poi Wolosz e compagne alzano vertiginosamente il ritmo e si prendono di forza i successivi due parziali, a 16 e 14.

Igor Gorgonzola Novara-Saugella Monza 3-2 (25-21, 23-25, 25-17, 23-25, 15-10)

- Novara: Washington 16, Hancock 2, Bosetti 17, Chirichella 8, Smarzek 13, Daalderop 20, Sansonna (L), Taje', Zanette, Herbots. Non entrate: Battistoni, Bolzonetti, Napodano (L), Bonifacio. All. Lavarini.

- Monza: Meijners 9, Danesi 9, Van Hecke 22, Begic 16, Heyrman 13, Orro 2, Parrocchiale (L), Orthmann 2, Squarcini, Davyskiba. Non entrate: Negretti (L), Carraro, Obossa. All. Parazzoli.

Imoco Volley Conegliano-Savino Del Bene Scandicci 3-0 (25-23, 25-16, 25-14)

- Conegliano: Sylla 7, Fahr 11, Egonu 15, Hill 14, De Kruijf 12, Wolosz 4, De Gennaro (L), Adams 2, Butigan 1, Gennari, Caravello, Gicquel. Non entrate: Folie (L), Omoruyi. All. Santarelli.

- Scandicci: Stysiak 10, Vasileva 4, Lubian 7, Malinov 1, Pietrini 4, Popovic 5, Merlo (L), Bosetti 1, Drewniok 1, Camera, Courtney, Carocci (L). Non entrate: Samadan, Cecconello. All. Barbolini.