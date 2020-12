Segnali di ripresa per Trento: Modena sconfitta 3-0. Bene Verona

VOLLEY MASCHILE

Il derby dell’A22 sorride all’Itas Trentino. Il recupero del 5º turno di SuperLega ha infatti premiato i padroni di casa, che con l’occasione hanno ottenuto la prima vittoria casalinga del loro campionato. Facendo seguito alle buone cose già fatte vedere in Champions League e poi domenica sera a Verona, la squadra di Lorenzetti è riuscita ad imprimere al match il suo ritmo sin dall’inizio, dando in ogni singolo set importanti strappi a cui la Leo Shoes Modena ha saputo rispondere sino ad un certo punto. La squadra di Giani ha vissuto sulle fiammate offerte da Vettori (il migliore dei suoi), ma a gioco lungo non è riuscita a contrastare degnamente gli spunti a rete del solito Nimir e soprattutto di Lucarelli, giudicato a ragione MVP del match con 15 punti, il 59% a rete, un muro e un ace. Quinta vittoria consecutiva su cinque incontri nel mese di dicembre per Trento. Lega Pallavolo Serie A

Trascinata dal duo Kaziyski-Jaeschke, con 42 punti in due, la NBV Verona sbanca il Pala De Andrè e conquista la prima vittoria dal suo rientro in campo dopo il lungo stop causa Covid-19. La Consar Ravenna, scesa in campo senza Recine trovato di nuovo positivo, fatica moltissimo a costruire gioco e a imporre la sua pallavolo nonostante la buona prestazione in attacco di Loeppky (13 punti al suo attivo) e il rilevante terzo set di Koppers, autore di 9 punti con un 89% in attacco. Nei primi due set sono i due pesanti break piazzati da Verona a spostare immediatamente l’ago della bilancia. Terzo parziale, invece, di grande pathos, con Verona a scappare due volte (4-8 e 15-18) e Ravenna brava due volte a trovare la parità. Il finale di set è appassionante e avvincente, con una Consar indomita e grintosa che annulla otto match-ball, spreca due set-ball e poi si arrende al nono match-ball con un muro di Kaziyski.

Itas Trentino-Leo Shoes Modena 3-0 (26-24, 25-22, 25-20)

- Trento: Giannelli 4, Michieletto 7, Lisinac 4, Abdel-Aziz 14, Santos De Souza 15, Podrascanin 11, De Angelis (L), Rossini (L). N.E.: Sosa Sierra, Sperotto, Cortesia, Bonatesta, Argenta. All. Lorenzetti.

- Modena: Christenson 4, Lavia 5, Mazzone 7, Vettori 17, Petric 5, Stankovic 5, Iannelli (L), Porro 0, Karlitzek 1, Estrada Mazorra 1, Grebennikov (L), Rinaldi 0. N.E.: Bossi, Sanguinetti. All. Giani.

Consar Ravenna-NBV Verona 0-3 (19-25, 20-25, 33-35)

- Ravenna: Redwitz 0, Loeppky 15, Grozdanov 3, Pinali 11, Zonca 8, Mengozzi 8, Orioli (L), Pirazzoli (L), Stefani 0, Giuliani (L), Kovacic (L), Koppers 9, Arasomwan 1, Batak 1. N.E.: All. Bonitta.

- Verona: Spirito 1, Kaziyski 23, Aguenier 5, Asparuhov 8, Jaeschke 21, Caneschi 7, Donati (L), Bonami (L), Peslac 0. N.E.: Zanotti, Kimerov, Magalini. All. Stoytchev.

