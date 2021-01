Scandicci torna alla vittoria, Novara conquista il derby. Monza esulta al tie-break

VOLLEY FEMMINILE

Dopo un'inattività durata oltre un mese a causa di diverse positività al Covid-19, la Savino Del Bene Scandicci è tornata in campo nell'anticipo della 18ª giornata di Serie A1 femminile centrando una convincente vittoria per 1-3 sulle padrone di casa della VBC èpiù Casalmaggiore. Se Massimo Barbolini può analizzare con soddisfazione la prestazione delle proprie ragazze, per le casalasche arriva un'altra sconfitta (la seconda consecutiva in quattro set) che lascia l'amaro in bocca per il buon gioco espresso che però non ha regalato punti. Rubin / LVF

Undicesima vittoria consecutiva (otto in Serie A1 più tre in Champions League) per la Igor Gorgonzola Novara, che ha eguagliato il primato stabilito nella stagione 2016/17 vincendo 1-3 sulla Bosca S.Bernardo Cuneo al termine di un match combattutissimo. Sotto 1-0, le azzurre rimontano e si aggiudicano un set, il terzo, deciso ai vantaggi, prima di dilagare nel quarto. Tra le azzurre, da segnalare la prestazione di Sara Bonifacio: per lei, premiata MVP del match, 16 punti con 5 muri e percentuali eccellenti in attacco, senza errori.

Ottavo successo di fila, settimo casalingo della stagione, per la Saugella Monza. Heyrman e compagne mantengono l'imbattibilità casalinga stagionale imponendosi 3-2 sulla Reale Mutua Fenera Chieri al termine di una sfida infinita, durata oltre due ore di gioco. Le monzesi partono bene, ma devono fare i conti con una Chieri molto generosa in difesa e chirurgica nel contrattacco. Monza però tira fuori artigli e qualità, affidandosi a cuore e grinta per rimontare da uno svantaggio di 1-2 e conquistare il match al tie-break.

Seconda partita del 2021 e seconda vittoria consecutiva per la Unet e-work Busto Arsizio, che trova altri tre punti fondamentali per la classifica battendo 3-1 la Banca Valsabbina Millenium Brescia. Ancora note positive per il team di Marco Musso che, fatta eccezione per il passaggio a vuoto del terzo set, ha quasi sempre dominato nel punteggio. Farfalle che hanno trovato certezze nelle solite Mingardi (27 punti) e Gray (21).

La Zanetti Bergamo non riesce nell’operazione aggancio e lascia a Firenze i tre punti di una vittoria (3-1) che vale per Il Bisonte l’allungo e lo stacco dalla zona calda della classifica. Le toscane hanno commesso meno errori (16 contro i 30 di Bergamo) e hanno saputo reagire nel quarto set dopo che la Zanetti si era rialzata nel terzo con l’orgoglio per allungare il match dopo essersi trovata sotto per due parziali a zero.

VBC èpiù Casalmaggiore-Savino Del Bene Scandicci 1-3 (18-25, 25-17, 22-25, 21-25)

- Casalmaggiore: Bajema 12, Melandri 8, Montibeller 20, Kosareva 15, Stufi 8, Marinho, Sirressi (L), Ciarrocchi, Bonciani, Vanzurova. Non entrate: Maggipinto. All. Parisi.

- Scandicci: Courtney 19, Popovic 9, Drewniok 10, Pietrini 10, Lubian 9, Malinov 3, Merlo (L), Vasileva 12, Bosetti 1, Samadan, Camera. Non entrate: Carocci (L), Cecconello. All. Barbolini.

Bosca S.Bernardo Cuneo-Igor Gorgonzola Novara 1-3 (25-23, 16-25, 28-30, 14-25)

- Cuneo: Giovannini 6, Candi 13, Signorile 1, Ungureanu 12, Zakchaiou 13, Bici 17, Zannoni (L), Stijepic 2, Turco, Fava, Gay. Non entrate: Battistino. All. Pistola.

- Novara: Chirichella 12, Hancock 8, Bosetti 14, Bonifacio 16, Smarzek 19, Herbots 16, Sansonna (L), Daalderop 3, Populini, Tajè, Zanette. Non entrate: Washington, Napodano (L), Battistoni. All. Lavarini.

Saugella Monza-Reale Mutua Fenera Chieri 3-2 (26-24, 22-25, 19-25, 25-21, 15-13)

- Monza: Meijners 2, Danesi 9, Van Hecke 12, Orthmann 24, Heyrman 11, Orro 6, Parrocchiale (L), Begic 14, Obossa 6, Squarcini 1, Carraro, Negretti. All. Gaspari.

- Chieri: Perinelli 14, Zambelli 7, Bosio 3, Villani 21, Mazzaro 9, Grobelna 23, De Bortoli (L), Frantti 1, Laak, Alhassan, Mayer, Meijers. Non entrate: Fini, Gibertini (L). All. Bregoli.

Unet e-work Busto Arsizio-Banca Valsabbina Millenium Brescia 3-1 (25-18, 25-23, 23-25, 25-21)

- Busto Arsizio: Gennari 4, Stevanovic 10, Poulter 1, Gray 21, Olivotto 15, Mingardi 27, Leonardi (L), Piccinini 1. Non entrate: Bulovic, Bonelli, Escamilla, Cucco (L), Herrera Blanco. All. Musso.

- Brescia: Jasper 19, Hippe 3, Bechis 3, Cvetnic 16, Botezat 5, Nicoletti 23, Parlangeli (L), Pericati (L), Biganzoli. Non entrate: Berti, Angelina, Bridi, Sala. All. Mazzola.

Il Bisonte Firenze-Zanetti Bergamo 3-1 (25-22, 25-14, 24-26, 25-17)

- Firenze: Guerra 12, Kone 10, Nwakalor 26, Van Gestel 10, Alberti 10, Cambi 1, Venturi (L), Hashimoto, Panetoni (L), Enweonwu. Non entrate: Lapini, Acciarri, Lazic. All. Mencarelli.

- Bergamo: Mio Bertolo 12, Valentin, Loda 14, Moretto 8, Lanier 15, Enright 15, Fersino (L), Marcon, Prandi, Faucette Johnson. Non entrate: Dumancic, Faraone. All. Turino.

