Scandicci chiude il roster con Megan Courtney

VOLLEY FEMMINILE

di

GIACOMO MAGNANI

Confermato quanto anticipato nelle scorse settimane: Megan Courtney, schiacciatrice americana nell'ultima stagione a Novara, è una nuova giocatrice della Savino Del Bene Scandicci. La banda della Nazionale USA è cresciuta a Penn State, squadra universitaria americana che l’ha poi lanciata nel mondo della pallavolo. A livello di club ha vinto due campionati NCAA (2013 e 2014) venendo anche eletta come MVP delle finali nel 2014.

Le sue prime parole: "Sono entusiasta di far parte della Savino Del Bene Scandicci, è una squadra forte e ambiziosa e sono molto felice. Amo giocare in Italia perché è il campionato più bello del mondo. Il campionato non sarà facile da vincere e non vedo l’ora di tornare in campo e lottare".