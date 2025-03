Scandalo nel volley bolognese: allenatore arrestato per violenza sessuale su tre tredicenni

Scandalo nel volley bolognese: un allenatore di 30 anni è stato arrestato con l'accusa di violenza sessuale aggravata dalla giovane età delle vittime, abuso di autorità, adescamento di minore e pornografia minorile. L'uomo è stato arrestato in Sicilia, ma gli abusi sarebbero avvenuti a Bologna e le indagini sono scattate lo scorso febbraio in seguito alla denuncia della famiglia di una delle vittime, tre ragazzine non ancora quattordicenni.